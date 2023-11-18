Тело пропавшего жителя Магнитогорска в лесном массиве обнаружили спасатели

Выйти на него удалось благодаря уличным камерам

Накануне, 17 ноября, в Магнитогорске Челябинской области полицейские обнаружили тело 59-летнего мужчины. Магнитогорец находился в розыске, и найти его удалось благодаря уличным камерам. Об этом сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Правоохранители изучили уличные камеры и заметили разыскиваемого мужчину. К обследованию местности привлекли пожарных и спасателей областной ПСС. Вскоре в лесном массиве, прилегающем к Карагайскому бору, было обнаружено тело южноуральца.

Причины его смерти устанавливаются.

В тот же день в Магнитогорске местный житель проводил работы на крыше своего гаража и внезапно упал замертво. Очевидец вызвал скорую и полицейских, которые подтвердили смерть пенсионера. Спасатели эвакуировали его с крыши гаража и передали экспертам для установления причины смерти.