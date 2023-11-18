Мужчина скончался, работая на крыше гаража в Магнитогорске

Причины смерти пенсионера устанавливаются

В Магнитогорске Челябинской области 70-летний мужчина работал на крыше своего гаража и внезапно упал. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть пенсионера, сообщили в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Звонок поступил от мужчины, находившегося в гаражном кооперативе на улице Ленина. Он сообщил, что его сосед работал на крыше гаража и внезапно упал. Очевидец начал расспрашивать пенсионера о его самочувствии, но ответа не последовало.

«Прибывшая бригада скорой помощи констатировала отсутствие признаков жизни у мужчины. После того, как полицейские осмотрели место происшествия, спасатели Магнитогорского отряда при помощи альпинистского снаряжения эвакуировали погибшего с крыши на землю»,— уточнили в ведомстве.

Причины смерти мужчины выясняются.