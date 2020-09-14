Тела трех погибших обнаружили в частном доме на Южном Урале

По предварительным данным, они отравились угарным газом.

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Тела двух мужчин и женщины обнаружили днем 12 сентября в одном из частных домов Верхнего Уфалея. Признаков криминальной смерти при их осмотре не обнаружено.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится доследственная проверка», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным, люди скончались от отравления угарным газом. В доме стояла дровяная печь, а заслонка трубы была закрыта.

Все обстоятельства произошедшего устанавливаются, процессуальное решение будет принято по результатам проверки.