Супруги из Миасса умерли от передозировки на глазах двоих детей

Девятилетний мальчик утром обнаружил родителей лежащими на полу в коридоре.

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Трагедия произошла в Миассе. Рано утром маленький мальчик, проснувшись, обнаружил мать, лежащую на полу в коридоре, она была без сознания. Рядом также на полу еще подавал признаки отец ребенка. Мальчик тут же позвонил бабушке и рассказал о случившемся. Женщина приехала в квартиру сразу же после звонка внука и вызвала скорую.

Врачи на месте констатировали смерть женщины, мужчина умер некоторое время спустя.

«При осмотре места происшествия было установлено, что ничего из квартиры похищено не было. Медицинское исследование показало, что смерть наступила от отравления наркотическими веществами. Было установлено, что оба принимали наркотические средства. В настоящее время проводится проверка, в результате которой будет принято законное обоснованное решение», — сообщил Старший следователь следственного отдела следственного отдела СК, Сергей Васильев.

Как выяснилось, на иждивении у безработных супругов находились двое несовершеннолетних детей. У мальчика, чье утро началось так трагично, подрастает шестилетняя сестра. В настоящее время дети находятся у тети по линии матери. В пресс-службе Миасского городского округа корреспонденту сайта «Первый областной» сообщили, что на следующий день после того, как поступило сообщение о смерти, по адресу прописки несовершеннолетних выехал сотрудник органов опеки. В квартире, указанной в документах проживала бабушка мальчика и девочки. Женщина сообщила, что дети находятся у сестры их покойной матери.

«Социальные работники встретились с дедушкой и бабушкой по линии матери. На 9 сентября их пригласили в отдел опеки и попечительства для установления временной опеки над двумя несовершеннолетними», — рассказала Марина Рыкалина, пресс-секретарь главы Миасского городского округа

Семья в качестве неблагополучной на учете не состояла, в управлении социальной защиты она числилась в категории «Полная малообеспеченная семья». Ежемесячно родители получали пособие на детей.