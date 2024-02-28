Супруги из Копейска перевели мошенникам шесть миллионов рублей, взятых в кредит

Потерпевшие по указке звонивших установили опасное приложение

Супруги из Копейска поверили мошенникам и лишились шести миллионов рублей, сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

Сначала женщине позвонил якобы представитель оператора сотовой связи и сообщил о продлении обслуживания абонентского номера. Потерпевшая продиктовала код из сообщения. После этого с копейчанкой связался другой участник мошеннической схемы с легендой о том, что деньги находятся в опасности и необходимо вычислить недобросовестного сотрудника банка.

«По указке позвонившей злоумышленницы женщина вместе с мужем по ссылке установили приложение „Предварительная проверка“. Мошенники получили доступ к сотовым телефонам семейной пары и оформили на них в различных банках несколько кредитов на шесть миллионов рублей», — рассказали в региональном полицейском главке.

Потерпевшие сняли все средства и перевели мошенникам.

Жительница Челябинска Оксана Бокова стала очередной жертвой лжесотрудников ФСБ и Центрального банка РФ. Женщина рассказала Первому областному информагентству, почему поверила мошенникам.



Мошенники активизировались на сайтах и в ботах знакомств — знакомятся с потенциальными жертвами под видом обычных парней, втираются в доверие и выманивают деньги. Журналист ИА «Первое областное» отправилась на виртуальную охоту на лжецов и лично столкнулась с мошеннической схемой баснословного дохода на бирже.

В регионе действует горячая линия по противодействию кибермошенничеству. Чтобы ей воспользоваться, достаточно набрать на мобильном телефоне короткий номер: *1593. Специалисты готовы консультировать ежедневно с 9 до 18 часов. Звонок бесплатный.

