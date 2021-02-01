Суд не отпустил экс-начальницу копейского ЗАГСа под подписку о невыезде

По домашним арестом женщина будет находиться до 12 марта

Челябинский областной суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении Татьяны Мукаевой. Постановление Копейского городского суда, которым ей была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, осталось без изменений.

«Первой инстанцией неверно был определен срок домашнего ареста, поскольку не было учтено время предварительного задержания Мукаевой (2 дня). В связи с этим назначенный срок был сокращен до 12 марта 2021 года», — сообщили в пресс-службе облсуда.

Сторона защиты просила избрать более мягкую меру пресечения — подписку о невыезде.

Напомним, по версии следствия в декабре 2020 года Мукаева, являясь руководителем отдела ЗАГС администрации Копейска, похитила часть премий подчиненных. Ей предъявлено обвинение в мошенничестве.