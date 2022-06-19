Стронгмен Эльбрус Нигматуллин встретился с диким медведем в Аргаяшском районе

Животное, увидев человека, поспешило скрыться

Челябинский стронгмен Эльбрус Нигматуллин, путешествуя по родным краям, встретился с диким медведем. Косолапого он заметил в Аргаяшском районе неподалеку от трассы. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Возле Аргаяша заметили медведя. В городе и на трассах продают много грибов. Грибники, будьте осторожны в лесу»,— написал Эльбрус Нигматуллин.

Однако медведь, увидев стронгмена, испугался и быстро убежал в лес. В комментариях под постом один из подписчиков Эльбруса выложил коллаж, на котором изображен медведь, призывающий лесных обитателей быть острожными, поскольку в лесу находится Эльбрус. Стронгмен шутку оценил.

12 июня с медведем встретились жители Кыштыма. Косолапый вышел на дорогу, ведущую к детскому лагерю. Южноуральцы смогли объехать дикое животное. В каком направлении ушел потом медведь — неизвестно.