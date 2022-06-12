Дикий медведь напугал людей у детского лагеря под Кыштымом

Косолапый гулял по проселочной дороге

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Жители Кыштыма столкнулись в лесу с медведем, который вышел на дорогу, ведущую к детскому лагерю. Видео с косолапым 12 июня очевидцы выложили в социальные сети.

«Едем из „Волны“ — стоит медведь посреди дороги, мамочки. И не стоит, а идет. Что делать, не знаю»,

— жалуется женский голос за кадром.

Чем закончилась эта история, не говорится. Но, судя по ролику, очевидцы находились в машине и смогли объехать хозяина леса. Куда сложнее решить, как правильно поступить, если ты вышел навстречу медведю пешком. А такие случаи далеко не редкость.

Например, в августе 2020 года художник из Миасса Алексей Барсуков встретил медведицу и двоих медвежат, когда возвращался из велопохода с подростком-сыном. А в августе 2021 года туристы столкнулись нос с носом с медведем в национальном парке «Таганай». Обе истории закончились хорошо. И все-таки мы дадим вам советы на случай, если такая встреча случится и в вашей жизни.

«Если вы идете в лес, где водятся медведи, пойте песни и громко разговаривайте с друзьями. Тогда косолапый, а они не любят шума, обойдет вас стороной»,

— советует заслуженный эколог России, кандидат биологических наук Александр Лагунов.

Если вы все-таки столкнулись с медведем, то постарайтесь казаться выше: встаньте на камень, пенек, поднимите шапку над головой, — и кричите. Можете рвануть хлопушкой. Это отпугнет мишку. Только не убегайте, иначе медведь расценит вас как добычу и бросится догонять.

Медвежата, кстати, совсем не опасны. Но где-то рядом ходит медведица. От малышей старайтесь уходить поскорее и тихо.