Стали известны подробности столкновения автомобиля с товарняком в Челябинской области

Травмы получили 51-летняя женщина и 6-летний мальчик

В управлении ГИБДД по Челябинской области рассказали подробности столкновения легкового автомобиля с товарным поездом в Челябинской области. По данным ведомства, в автомобиле «ВАЗ» находилась семья из пяти человек. Двое пассажиров пострадали.

«По предварительным данным, в результате ДТП в машине пострадали двое пассажиров: с травмами госпитализирована 51-летняя женщина, также осматривается в медицинском учреждении 6-летний мальчик, которого перевозили на заднем сиденье посередине без использования детского удерживающего устройства»,— уточнили в ведомстве.

Также инспекторы обследовали железнодорожный переезд, где произошла авария, и установили, что переездная сигнализация работает исправно.

Обстоятельства аварии выясняются.