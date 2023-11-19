Два пассажира легкового авто пострадали в ДТП с поездом в Челябинской области

Их госпитализировали

Сегодня, 19 ноября, в Челябинской области грузовой поезд врезался в легковой автомобиль, выехавший на переезд. В результате пострадали пассажиры авто, их госпитализировали. Подробнее о ДТП рассказали в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги.

Авария произошла в 13:15 на неохраняемом железнодорожном переезде между станциями Супряк и Магнитогорск. Увидев автомобиль, машинист поезда применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным, и поезд врезался в легковушку.

В результате в больницу с травмами доставили двух пассажиров автомобиля. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Сотрудники Южно-Уральской железной дороги призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных путей.