Ссора школьников в Челябинске закончилась травмой колена у ребенка

Возбуждено уголовное дело о халатности

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после ЧП в одной из школ Челябинска. Уточняется, что 8-летний школьник ударил одноклассницу, в результате девочка получила перелом коленной чашечки.

Инцидент произошел 2 февраля в одной из школ Курчатовского района. Предварительно, преподаватель доверил школьнице ключ от кабинета, что не понравилось ее однокласснику. По словам очевидцев, мальчик толкнул девочку и ударил по колену. В результате она получила перелом.

«По факту ненадлежащего исполнения должностных обязанностей сотрудниками школы возбуждено уголовное дело о халатности. Следователь проводит необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего»,— прокомментировали в ведомстве.

