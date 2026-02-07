В Челябинске отправили в СИЗО подростка, угрожавшего школьнику ножом

Парня обвинили в хулиганстве

Сегодня, 7 февраля, в Челябинске заключили под стражу 16-летнего подростка, который ранее вместе с товарищами напал на 15-летнего школьника и угрожал ему ножом. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«По ходатайству следователя в отношении обвиняемого в совершении хулиганства с применением предмета, используемого в качестве оружия, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля»,— уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что 29 января молодой человек вместе с группой товарищей напал на 15-летнего подростка прямо неподалеку от школы в микрорайоне Чурилово. В какой-то момент обвиняемый достал предмет, схожий с ножом, и начал угрожать пострадавшему.

У школьника диагностировали ссадины и гематомы.

Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства конфликта.