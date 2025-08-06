После вечеринки с чачей в Сочи погиб мужчина из Челябинской области

Глава семьи вечером выпил самодельный напиток, оказался в больнице и утром умер

Житель Магнитогорска насмерть отравился чачей в Сочи, сообщает собственный источник 1obl.ru из его близкого окружения. Официальная причина смерти стала известна позднее, и она не связана с алкоголем.

В это же время от курортного самопала погибли еще несколько отдыхающих.

37-летний мужчина из Магнитогорска с семьей отдыхал на море. Чачу приобрел на том же рынке, что и другие отравившиеся. Вечером он выпил суррогатный напиток, вскоре ему стало плохо. Южноуральца госпитализировали с отравлением. Состояние ухудшилось настолько, что пациента ввели в искусственную кому. Спасти мужчину не удалось, он скончался. Позднее родные получили заключение: там не фигурировал алкоголь.

На родину тело кормильца семья транспортировала самостоятельно. У мужчины остались жена и двое детей. Сейчас идет расследование.

Если говорить о ситуации в целом: в августе в Сочи произошло массовое отравление суррогатной домашней чачей, купленной на местном рынке, пишет «Мэш» и другие источники. Несколько человек оказались в больнице с тяжелыми симптомами — отказом почек, слепотой и сильным отравлением. Трое из них скончались, включая почти целую семью. Среди погибших были и туристы из Челябинской области.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Задержаны два продавца алкогольного напитка, который, по предварительным данным, стал причиной трагедии. Отмечается, что напиток был произведен самодельно и продавался нелегально.