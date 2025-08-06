Полиция проверила курортный рынок, где погибший магнитогорец купил алкоголь

В Краснодарском крае задержаны двое женщин по подозрению в отравлении граждан



Полиция задержала двоих жительниц Краснодарского края, подозреваемых в причастности к отравлению граждан опасным алкоголем. Предварительно известно, что среди пострадавших есть жители Челябинской области. Уголовное дело возбуждено следственными органами по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

По данным МВД России, задержанные продавали алкогольную продукцию домашнего приготовления на местном рынке «Казачий». После употребления этого алкоголя несколько человек были госпитализированы с признаками токсического воздействия, и, к сожалению, трое из них скончались. Существует опасение, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов, приехавших из различных регионов страны.

Во время рейдов, проведенных сотрудниками полиции при поддержке Росгвардии, была изъята опасная алкогольная продукция, которую направили на экспертизу. Сейчас следственные органы устанавливают не только производителей этого алкоголя, но и других лиц, причастных к данной противоправной деятельности.

МВД России вновь напоминает о недопустимости приобретения и употребления спиртосодержащей продукции неизвестного происхождения, особенно в курортных зонах, где риски отравления значительно увеличиваются. Общественная безопасность и здоровье граждан остаются в приоритете, и подобные инциденты подчеркивают важность соблюдения законов в сфере продажи алкоголя.