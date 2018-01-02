Пенсионерка заплатила 93 тысячи рублей за спасение ненастоящего внука

﻿Жительница Магнитогорска стала жертвой мошенников.



В Магнитогорске 79-летняя пенсионерка лишилась денег, пытаясь спасти внука. Поздно вечером она ответила на телефонный звонок. Звонивший сказал, что это внук пенсионерки, попавший в беду. Рядом с ним сотрудник полиции, который серьезно накажет за нарушение ПДД, если бабушка не заплатит за закрытие дела. Требовалось 93 тысячи рублей.



Пришедшим вскоре незнакомцам женщина отдала 93 тысячи рублей. На следующий день женщина выяснила, что стала жертвой обманщиков. По данному факту следственным отделом ОП «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области.



Полиция напоминает, что нельзя верить телефонным звонкам. Если родственники просят вас о помощи, перезвоните им сами и уточните, действительно ли звонили они, а не мошенники.