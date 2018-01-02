Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
57.6 -0.03 68.87 +0.08
Челябинск
сейчас
 
-12 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Итоги недели Марафон талантов Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы
О нас Сайт 1obl.ru
Поиск по сайту Облако тегов
/ Пенсионерка заплатила 93 тысячи рублей за спасение ненастоящего внука

Пенсионерка заплатила 93 тысячи рублей за спасение ненастоящего внука

﻿Жительница Магнитогорска стала жертвой мошенников.
сегодня в 14:39
  |  Происшествия
В Магнитогорске 79-летняя пенсионерка лишилась денег, пытаясь спасти внука. Поздно вечером она ответила на телефонный звонок. Звонивший сказал, что это внук пенсионерки, попавший в беду. Рядом с ним сотрудник полиции, который серьезно накажет за нарушение ПДД, если бабушка не заплатит за закрытие дела. Требовалось 93 тысячи рублей. 

Пришедшим вскоре незнакомцам женщина отдала 93 тысячи рублей. На следующий день женщина выяснила, что стала жертвой обманщиков. По данному факту следственным отделом ОП «Правобережный» УМВД России по городу Магнитогорску возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Мошенничество» УК РФ. Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. — рассказали сайту «Первый областной» в ГУ МВД по Челябинской области. 

Полиция напоминает, что нельзя верить телефонным звонкам. Если родственники просят вас о помощи, перезвоните им сами и уточните, действительно ли звонили они, а не мошенники.
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Праздничные выходные на Южном Урале будут морозными
сегодня в 15:29
Праздничные выходные на Южном Урале будут морозными
Происшествия
Пенсионерка заплатила 93 тысячи рублей за спасение ненастоящего внука
сегодня в 14:39
Пенсионерка заплатила 93 тысячи рублей за спасение ненастоящего внука
Общество
Южноуральцы, гуляющие в мороз в летней одежде, шокировали Челябинскую область
сегодня в 13:20
Южноуральцы, гуляющие в мороз в летней одежде, шокировали Челябинскую область
Хоккей
Артемий Панарин не смог «по-нашему» встретить Новый год из-за предстоящего матча
сегодня в 12:33
Артемий Панарин не смог «по-нашему» встретить Новый год из-за предстоящего матча
Политика
Мэр Евгений Тефтелев отметил 63 день рождения 1 января
сегодня в 11:46
Мэр Евгений Тефтелев отметил 63 день рождения 1 января
Общество
Елочные базары в Челябинске превратились в елочные погосты
сегодня в 11:15
Елочные базары в Челябинске превратились в елочные погосты
Происшествия
Выброшенный из окна телевизор пробил стекло авто в Ленинском районе
сегодня в 10:56
Выброшенный из окна телевизор пробил стекло авто в Ленинском районе
Происшествия
В Магнитогорске разыскивают покалечивший двух пешеходов автомобиль ГАЗ
сегодня в 10:04
В Магнитогорске разыскивают покалечивший двух пешеходов автомобиль ГАЗ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Итоги недели
Марафон талантов
Национальный интерес
Наше утро
О здоровье
Происшествия
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
ГПЧО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 ГПЧО «Обл-ТВ». Информационный сайт "Первый областной".
СМИ Эл. периодическое издание www.1obl.ru Св-во о регистрации СМИ Эл. №ФС77-38704 от 23 января 2010 г. выдано Роскомнадзором РФ.
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна