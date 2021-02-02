Спасатели пять часов устраняли потоп в Усть-Катаве

Вода из ручья подобралась к домам местных жителей

Спасатели Усть-Катавского отряда 1 февраля выезжали в поселок Минка. Более пяти часов они занимались распиловкой льда.

При минусовых температурах ручей, стекающий с горы вниз, накапливается и начинает подтапливать дворы и жилые дома. Местные жители своими силами справляться перестали, поэтому потребовалась помощь специалистов.

«Используя бензопилы и шанцевый инструмент, они пропилили 40-метровую траншею глубиной в полметра. Искусственный ледяной желоб работает на отвод воды от домов, пока тепло. Как только водоотвод перемерзнет, вода, выдавленная на поверхность, вновь пойдет в дома людей», — сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области.

Добавим, за сутки спасатели совершили четыре выезда, три из них — социально-бытовые, связанные с оказанием помощи жителям региона.