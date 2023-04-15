Спасатели нашли тело пропавшего рыбака на второй день поисков в Челябинской области

Тело 72-летнего мужчины обнаружили в 200 метрах от берега

В Октябрьском районе Челябинской области спасатели после почти двух суток поисков нашли тело пропавшего на озере Лобзовитое рыбака. Как сообщили в пресс-центре поисково-спасательной службы региона, 72-летний мужчина ушел рыбачить утром 13 апреля и вскоре перестал выходить на связь.

«В ходе обследования акватории, в 200 метрах от берега, спасатели Троицкого отряда областной ПСС обнаружили личные вещи, рыболовные снасти, а затем и следы свежей полыньи»,— рассказали в ведомстве.

Мужчину подняли на поверхность и передали сотрудникам полиции для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Несмотря на проводимую спасателями профилактическую работу и постоянные предупреждения об опасности тонкого весеннего льда, рыбаки отправляются на водоемы. В большинстве случаев такие походы заканчиваются вызовом спасателей. Однако немало в этом году произошло и трагических случаев. Из последних — гибель сразу четырех человек на озере Комкуль в Кунашакском районе.