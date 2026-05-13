Семья из Магнитогорска увязла в поле по пути с отдыха

На помощь пришла полиция

В праздники жительница Магнитогорска с родными выбралась отдохнуть на берег Урала. На обратном пути семья решила срезать дорогу по полю и попала в ловушку: сверху земля казалась сухой, но под тонкой коркой — раскисшая после дождей грязь. Машина намертво застряла в грязи, и спустя час попыток выбраться на дорогу хозяйка автомобиля позвонила в полицию, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

На вызов приехали лейтенанты полиции из Агаповского района Руслан Зарипов и Сергей Чучалин. Оценив обстановку, поняли: служебная машина с задачей не справится. Вызвали знакомого на мощном внедорожнике. Тот примчался на помощь и со второй попытки вытянул застрявший автомобиль.

Денег ни полицейские, ни хозяин джипа за помощь не взяли. Женщина рассказала об этом в социальных сетях, и ее пост за считанные часы собрал 11 тысяч просмотров.

