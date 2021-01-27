Соседи рассказали о крупном пожаре в доме в Златоусте

Электричество в квартире было отключено за неуплату, но хозяева подключали свет самостоятельно

Вечером 26 января в Златоусте вспыхнула квартира на третьем этаже дома 35 по улице Карла Маркса. Подробности происшествия рассказали жильцы и очевидцы.

Возгорание произошло в углу комнаты. Кипящую воду в стояке заметил сосед верхнего этажа. А крики о помощи услышал парень, проживающий в соседней комнате. В этот момент студент был на кухне и собирался готовить. Открыв соседскую дверь, он увидел едкий дым. Молодой человек закрыл ее, добрался за документами и позвонил маме, чтобы сообщить о случившемся.

«Сначала я вытащил Эдика, потом пополз за Таней», — вспоминает житель дома.

Погорельцы нигде не работают, электричество в их квартире отключили за неуплату. Они самостоятельно протянули провода, которые и могли стать причиной пожара.

По словам соседа с четвертого этажа, от возгорания у него полопались окна и балконные стекла. Кроме того, пришлось срезать обуглившуюся трубу.

По предварительным данным, причиной пожара стало нарушение правил эксплуатации обогревательных приборов.