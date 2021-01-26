10 человек спасли пожарные Златоуста из горящего дома

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже

Сегодня, 26 января, в вечернее время произошло возгорание в квартире на третьем этаже дома № 35 по улице Карла Маркса в Златоусте. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности. На тушении были задействованы 7 единиц техники.

«В 17-44 поступило сообщение о пожаре в квартире на 3 этаже 4 этажного жилого дома по ул. Карла Маркса. На момент прибытия сотрудников МЧС происходило горение домашних вещей. На данный момент пожар локализован», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области.

Спасатели вывели из подъезда 10 человек: пятерых взрослых и столько же детей. По предварительным данным на пожаре никто не пострадал.

«Хозяева были обследованы на предмет получение повреждения и ожогов, ничего у них выявлено не было, в настоящее время отпущены на амбулаторное лечение. В настоящее время проводятся работы по обследованию строительных конструкций, проводится проверка тепловизором», — начальник 1 пожарно-спасательного отряда Златоуста Владимир Ширшов.





По словам соседей начался пожар в 9 квартире. В ней проживают несколько квартиросъемщиков, среди которых неблагополучная семья, злоупотребляющая алкоголем.

«Я на первом этаже живу, заходил домой, посмотреть. Не залили ли, пока тушили. Хозяева квартиры, в которой пожар произошел, сидели на втором этаже пьяные, чумазые. У нас на 1 этаже газа нет, а со второго и выше есть», — рассказал житель дома Владимир Окутин.





Больше всего перепугалась Анастасия Сукачева. Молодая мать выбежала на несколько минут в ближайший магазин за маслом, а домой бежала, не помня себя, после звонка соседки — в квартире остался маленький ребенок. Женщина рассказала, что заскочила домой, схватила ребенка и выбежала на улицу, даже не закрыв входную дверь. Она и рассказала догадки о причине возгорания.

«Соседи из 9 квартиры не платили за свет, и подключились напрямую к электричеству, поэтому возгорание и произошло. Это версия соседей, которые с ними живут», — поделилась Анастасия.





Пожилую женщину со второго этажа спасла собака. Моня начала истошно лаять, что побудило Надежду Рухтину открыть входную дверь, чтобы узнать, что же так взволновало ее четвероногого друга.

«Я дверь открыла, там уже шланг тянут наверх туда. Они начали всех эвакуировать. Мы на втором этаже живем. В 9 квартире загорелось. Они там пьют постоянно», — рассказала Надежда Рухтина.





Внутри трехкомнатной квартиры, где начался пожар, обгорели потолок и стены. В очаге возгорания — комнате супружеской пары, сгорела мебель и вещи. Соседние помещения пострадали меньше, тем не менее в них также все покрылось копотью. Для того, чтобы удостовериться, что горение не возобновится, пожарным прилось вскрывать конструкции и проверять стены тепловизором.