/ «Он тут был не один». Жители многоэтажки рассказали об упавшем с 12 этажа школьнике

Ребенок не был жильцом этого дома.

Жильцы многоэтажного дома по улице Пети Калмыкова в Металлургическом районе рассказали о ребенке, который разбился там накануне. Мальчик не жил здесь, однако учился в близлежащей школе. Соседи говорят, что вместе со школьником перед трагедией был другой подросток.



Я мальчика увидела только тогда, когда «скорая» бинтовала и забирала. Он учился в школе № 74, мы у него в дневнике посмотрели. С собой не было ни телефона, ничего. Говорят, что он тут был не один, а с другим мальчиком. Ребенок не из этого дома, это точно. — рассказала сайту «Первый областной» жительница дома в Металлургическом районе.



Напомним, сегодня, 6 декабря, стало известно о падении с большой высоты 13-летнего ребенка в Металлургическом районе Челябинска. После падения он оказался на бетонном козырьке подъезда. Тело ребенка увидели очевидцы, они же обратились за помощью в экстренные службы. На место незамедлительно прибыли представители скорой помощи и спасатели. У пострадавшего диагностированы многочисленные переломы, его доставили в больницу. Спасти подростка не удалось, он скончался в ближайшей больнице от многочисленных травм. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.