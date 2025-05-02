Сорокалетний мужчина погиб на автодороге «Челябинск — Новосибирск»

В темноте он пытался перейти проезжую часть в неположенном месте

В Красноармейском районе 40-летний мужчина погиб под колесами автомобиля на автодороге «Челябинск — Новосибирск», сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Челябинской области.

«Сразу после полуночи 39-летний водитель „Лада Ларгус“ совершил наезд на пешехода 1985 года рождения, который, по предварительным данным, переходил проезжую часть в неустановленном месте», — уточняют в пресс-службе.

От полученных травм пешеход скончался на месте.

В полиции отмечают, что пытавшийся перейти дорогу мужчина был в одежде темных тонов без светоотражающих элементов.

Накануне этого происшествия в ДТП на трассе Южноуральск-Магнитогорск погибли четыре человека.