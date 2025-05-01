В ДТП на трассе Южноуральск-Магнитогорск погибли четыре человека

Одна из машин загорелась

Вчера, 30 апреля, на 107-м километре дороги «Южноуральск-Магнитогорск» произошло смертельное ДТП. Погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Киа Сид», двигаясь в сторону Магнитогорска, по неизвестной причине выехал на полосу встречного движения.

В результате последовала цепочка столкновений. Сначала «Киа Сид» зацепил «Киа Рио», а затем совершил лобовое столкновение с «Хондой Фрид». После удара «Киа Сид» съехала в кювет, перевернулась и загорелась.

В результате ДТП на месте погибли водитель «Хонды Фрид» (1983 года рождения), водитель «Киа Сид» (1990 года рождения) и двое его пассажиров (1972 и 1989 годов рождения).

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства трагедии.





