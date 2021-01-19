Следственный комитет региона начал проверку по факту нанесения травмы лица ребенку в Сатке

Шестилетний мальчик пострадал от собаки

Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области инициировал доследственной проверку материалов по факту причинения собакой травм ребенку. Напомним, в начале января около одного из домов города Сатка собака откусила часть губы 6-летнему мальчику. Пластические хирурги региона восстановили губу ребенку, он до сих пор находится на лечении.



«По предварительным данным, в указанный день мальчик гулял с матерью, когда она остановилась для разговора с соседкой, которая на поводке держала собаку. Когда ребенок наклонился к собаке, она его укусила», — пояснили в Следственном управлении СК России по Челябинской области.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

