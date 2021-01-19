Следственный комитет Российской Федерации по Челябинской области инициировал доследственной проверку материалов по факту причинения собакой травм ребенку. Напомним, в начале января около одного из домов города Сатка собака откусила часть губы 6-летнему мальчику. Пластические хирурги региона восстановили губу ребенку, он до сих пор находится на лечении.
«По предварительным данным, в указанный день мальчик гулял с матерью, когда она остановилась для разговора с соседкой, которая на поводке держала собаку. Когда ребенок наклонился к собаке, она его укусила», — пояснили в Следственном управлении СК России по Челябинской области.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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