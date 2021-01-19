Откусила и съела: в Сатке собака вцепилась в лицо шестилетнему мальчику

Пластическим хирургам пришлось восстанавливать губу ребенка

Пластическим хирургам из Челябинска пришлось восстанавливать лицо шестилетнего жителя Сатки, на которого напала дворняга, сообщает пресс-служба Челябинской областной клинической больницы.

Мальчик хотел погладить собаку знакомой во время прогулки на улице, но животное укусило его за лицо. В больницу парнишку привезли без губы, пропавшей в пасти дворняги.

«Если бы мы нашли ее, то пришили бы. Но собака съела фрагмент губы. Поэтому операция была непростой и проходила в несколько этапов. Пришлось брать ткани за ухом, формировать новую губу», — рассказал заведующий отделением реконструктивной и пластической хирургии ЧОКБ Александр Пухов.

Так как больница, где лечили мальчика, для взрослых, пострадавший находится на лечении с мамой. Это ее сейчас приходится успокаивать: «Все будет хорошо».

Несмотря на инцидент мальчик все еще хочет собственного щенка, которого можно будет гладить без опасений.