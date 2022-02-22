Следственный комитет начал проверку после избиения третьеклассницы в Копейске

Ранее о драке детей рассказала мать пострадавшей девочки

Следственные органы Челябинской области проверят информацию о пострадавшей девочке в результате драки школьников в Копейске. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе проверки будет проверена достоверность информации, изложенной в СМИ, и обстоятельства произошедшего, принято процессуальное решение», — прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Проведение проверки взято на контроль руководителем следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Напомним, в Копейске школьницу побили одноклассники. В результате конфликта со сверстниками девочка серьезно пострадала, получив сотрясение мозга. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка.