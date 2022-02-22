В Копейске третьеклассницу избили одноклассники

Девочку оставили лежать без сознания на снегу

В Копейске школьницу побили одноклассники. В результате конфликта со сверстниками девочка серьезно пострадала, получив сотрясение мозга. Об этом рассказала мама пострадавшего ребенка.

Инцидент произошел 16 февраля у школы 43 микрорайона Кадровик, драка попала на видео. На кадрах видно, как несколько мальчиков и девочка бегают, школьница получает удар, падает и остается лежать на снегу.

«Восемь минут лежала без сознания на снегу, пока одна из yчительниц не растормошила ее, потом она отправила домой, не вызвав скорую», — рассказала мама девочки Анастасия Гарифьянова.

Мама девочки написала заявление в полицию. По ее словам, встречное заявление написали и в отношении ее дочери. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области ИА «Первое областное» сообщили, что участники драки установлены. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После будет принято процессуальное решение, в том числе — в отношении родителей школьников.