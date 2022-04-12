СК возбудил уголовное дело после смерти рабочего в шахте в Челябинской области

Виновные лица устанавливаются

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти горнорабочего в шахте «Центральной» в Пласте Челябинской области, сообщили 11 апреля в пресс-службе регионального СК.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проведена доследственная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 216 УК РФ („Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека“)»,— уточнили в ведомстве.

Как выяснили следователи, мужчина получил смертельные травмы в результате падения кабины лифта.

Все обстоятельства трагедии и виновные лица устанавливаются. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, ЧП случилось днем 10 марта 2022 года. Мужчина около 50 лет работал проходчиком. По предварительным данным, он был уроженцем ближнего зарубежья.

Напомним, в ноябре 2021 года также в шахте в Пласте погиб горнорабочий. По предварительным данным, трагедия произошла в результате обрушения горной породы во время бурения.