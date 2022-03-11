В Челябинской области в шахте погиб рабочий

Руководство предприятия окажет помощь семье погибшего

В шахте «Центральной» в Пласте произошел несчастный случай на производстве, в результате которого погиб рабочий. Об этом стало известно корреспондентам медиахолдинга «Первый областной». Информацию подтвердили в пресс-службе «Южуралзолота».

Трагедия случилась сегодня днем, 11 марта. Причина смерти мужчины пока не установлена, на месте работают следователи. Погибший работал проходчиком, ему было около 50 лет. По предварительным данным, мужчина — уроженец ближнего зарубежья.

«Ведется расследование. Семье погибшего будет оказана помощь», — сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе «Южуралзолота».

Мы запросили комментарий об обстоятельствах происшествия в СУ СКР по Челябинской области.

UPD: Рабочий получил смертельные травмы при обрушении кабины лифта, проводится доследственная проверка, сообщили Первому областному информагентству в СУ СКР по Челябинской области.

