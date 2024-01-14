СК возбудил уголовное дело после гибели мальчика в термальном комплексе в Челябинске

Следователи проводят проверку и выясняют причины произошедшего

Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекших по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ) по факту гибели шестилетнего мальчика в термальном комплексе «Лето» в челябинском КРК «Мегаполис», сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по региону.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, изъята запись с камер видеонаблюдения, допрашиваются свидетели, работники заведения, назначена судебно-медицинская экспертиза, затребована интересующая следствие документация о работе комплекса и конкретных лицах, ответственных за обеспечение безопасного нахождения граждан на территории бассейна»,— уточнили в ведомстве.

В ходе проверки будут установлены причины произошедшего и приняты меры для предотвращения подобных трагедий в будущем.

Проверку по факту произошедшего организовала и прокуратура Челябинской области.

Напомним, ЧП произошло вечером 13 января. Известно, что мальчик пришел в термальный комплекс с мамой. В какой-то момент он остался без присмотра и начал захлебываться. Отдыхающие попытались оказать мальчику первую помощь, но реанимировать ребенка не получилось, он скончался.