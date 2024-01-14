Шестилетний мальчик утонул в термальном комплексе в центре Челябинска

Отдыхающие пытались оказать ему первую помощь, но безуспешно

Накануне, 13 января, в субботу в Челябинске в термальном комплексе «Лето» утонул шестилетний мальчик. Отдыхающие и медики пытались оказать ему первую помощь, но реанимировать ребенка не удалось, передает журналист медиахолдинга «Первый областной».

ЧП произошло в термах, расположенных в КРК «Мегаполис» в седьмом часу вечера. Известно, что мальчик на некоторое время остался без присмотра родителей и в этот момент начал захлебываться водой. Медиков на месте не оказалось, и первую помощь ребенку попытались оказать находившиеся там взрослые. Также отдыхающие вызвали скорую, но медики также не смогли реанимировать ребенка. Он погиб.

Все обстоятельства трагедии выясняются. Следственный комитет возбудил уголовное дело.