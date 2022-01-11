СК возбудил уголовное дело после гибели 12-летней девочки на пожаре в Челябинской области

Трагедия произошла днем 1 января

Следственный комитет по Челябинской области возбудил уголовное дело по факту гибели 12-летней девочки на пожаре в доме в селе Октябрьское 1 января, сообщили в пресс-службе ведомства.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ („Причинение смерти по неосторожности“)»,— уточнили в пресс-службе регионального СК.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Напомним, тело 12-летнего ребенка было обнаружено спасателями при тушении пожара в частном доме. По предварительным данным, девочка надышалась угарным газом. Где в этот момент находились ее родители, не сообщается.