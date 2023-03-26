СК возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП на трассе в Челябинской области

Проверку проводит и прокуратура Троицкого района

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту аварии, в которой погибли четверо подростков и 23-летняя девушка. Об этом 26 марта сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ („Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц“). В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств ДТП. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты аппарата следственного управления»,— уточнили в ведомстве.

Расследование уголовного дело взято на контроль руководителем следственного управления.

Кроме того, проверку по факту аварии проводит прокуратура Троицкого района.

Напомним, страшная авария произошла минувшей ночью на трассе Челябинск — Троицк. Водитель автомобиля «ВАЗ» столкнулась с грузовиком.В результате погибли четверо подростков в возрасте от 13 до 15 лет, которые находились в легковом авто, а также водитель машины.