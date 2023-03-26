Четверо подростков и водитель автомобиля «ВАЗ» погибли в ДТП с грузовиком в Челябинской области

Тела погибших пришлось деблокировать из искореженного авто

Минувшей ночью на трассе на территории Троицкого района Челябинской области столкнулись легковой и грузовой автомобили. В результате погибли пять человек — водитель легкового авто и четверо несовершеннолетних пассажиров. Об этом журналисту ИА «Первое областное» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Авария произошла на 117 километре автодороги Челябинск — Троицк. 23-летняя водитель автомобиля «ВАЗ-21102», двигаясь из поселка Ясные Поляны в поселок Карсы, столкнулась с грузовиком с полуприцепом. В результате водитель «ВАЗа» и четверо пассажиров в возрасте от 13 до 15 лет скончались на месте происшествия.

«Водитель ВАЗа имеет стаж вождения с 2019 года, к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекалась»,— уточнили в ведомстве.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД и МЧС. Последние деблокировали тела погибших из искореженного авто.

Причины аварии выясняются, проводится проверка.