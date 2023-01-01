Ранее жители города пожаловались в соцсетях, что стаи агрессивных бродячих собак набрасываются на прохожих — детей и взрослых. А администрация города игнорирует обращения горожан и не стремится исправить сложившуюся ситуацию.
Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову возбудить и расследовать уголовное дело по этому факту, представив доклад о его предварительных и окончательных результатах.
В феврале 2022 года Следственный отдел СК РФ по Коркинскому району уже возбуждал уголовное дело по факту нападения на 11-летнюю девочку стаи бродячих собак — школьница получила серьезные травмы.