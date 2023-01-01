СК России возбудит дело о бездействии властей Коркино по отлову бродячих собак

Это личное поручение главы надзорного ведомства Александра Бастрыкина

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о непринятии мер к отлову бродячих собак на территории Коркино, сообщает телеграм-канал СК России.

Ранее жители города пожаловались в соцсетях, что стаи агрессивных бродячих собак набрасываются на прохожих — детей и взрослых. А администрация города игнорирует обращения горожан и не стремится исправить сложившуюся ситуацию.