Следственный комитет возбудил уголовное дело после нападения собак на девочку в Коркино

Местные власти заключили с частниками договор на отлов бродячих животных только на прошлой неделе

Следственный отдел СК РФ по Коркинскому району возбудил уголовное дело по факту нападения на 11-летнюю девочку стаи бродячих собак. Как сообщили Первому областному информагентству в пресс-службе регионального СУ СКР, речь идет о статье 293 УК РФ «Халатность».



Псы напали на 11-летнюю школьницу в Коркино утром 16 февраля. Сейчас ребенок находится в больнице с различными травмами, а ее родители сразу после обращения к врачам написали заявление в правоохранительные органы. Доследственная проверка много времени не заняла.

«В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств случившегося. Устанавливаются виновные должностные лица из числа сотрудников администрации Коркинского района, отвечающие за деятельность по обращению с животными, обитающими на территории поселения», — говорится в официальном сообщении следственного управления СК РФ по Челябинской области.

Как ранее сообщало ИА «Первое областное», в Коркино на сегодня заключены контракты на отлов животных с общественной организацией «БиМ» и ООО «ЮВИН». Сегодня, 17 февраля, власти муниципалитета должны определиться с новым подрядчиком.