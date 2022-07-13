Управление СК по Башкортостану проверит магнитогорский летний лагерь

Видео избиения девочки в «Уральских зорях» попало в интернет

Управление Следственного комитета России по республике Башкортостан проверит детский лагерь «Уральские зори» (лагерь находится в Башкирии, но юридически относится к Магнитогорску). Там две девочки избили сверстницу, а процесс записали на видео, которое позже попало в интернет. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК РФ по Башкортостану.



Специалисты из СК начали доследственную проверку: опрашивают очевидцев и руководство лагеря. Пострадавшую девочку отправят на судебно-медицинскую экспертизу.



По итогам проверки сотрудников детского лагеря могут привлечь к ответственности по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Детский оздоровительно-образовательный центр «Уральские зори» является ведомственным учреждением ПАО «ММК».