В детском лагере «Уральские зори» подростки избили девочку из Челябинской области

Полиция установила участников издевательства по видео, сделанному одним из детей

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В детском оздоровительном лагере «Уральские зори» (г. Магнитогорск) подростки избили сверстницу и записали этот процесс на видео. Запись нашел и разместил в социальных сетях родитель одного из отдыхавших в лагере детей. Полиция установила участников избиения и проводит с ними профилактическую работу.

На размещенной в интернете записи видно, как подростки таскают одну из девочек за волосы, наносят ее удары руками и ногами, а потом, повалив на пол, бьют о дужку кровати. Автор поста пояснил, что видеороликом с ним поделился его ребенок, который отдыхал в «Уральских зорях» в первую смену.

ИА «Первое областное» обратилось в администрацию детского лагеря за комментарием, однако к моменту подготовки новости не смогло его получить.

Тем временим ГУ МВД по Челябинской области сообщило, что изучило видео и совместно с руководством лагеря установило участников избиения.

«Полицейские выяснили, что событие произошло в июне 2022 года, в конце первого заезда отдыхающих. В настоящее время сотрудниками органов внутренних дел проводится необходимая профилактическая работа с подростками и их родителями», — пояснили в ГУ МВД.

Кроме того, проверку видеоролика организовала прокуратура Орджоникидзевского района города Магнитогорска.

Детский оздоровительно-образовательный центр «Уральские зори» является ведомственным учреждением ПАО «ММК». Лагерь находится в Башкирии, но юридически относится к Челябинской области.