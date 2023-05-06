СК начал проверку после жалоб жителей Чебаркуля на проблемы с вывозом мусора

Мусоровозы не подъезжали к мусорным площадкам по несколько недель

Следственный комитет начал проверку после сообщений жителей Чебаркуля о переполненных мусорных контейнерах и заваленных площадках. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

«По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области по указанию руководителя следственного управления организована и проводится доследственная проверка, в ходе которой будут установлены обстоятельства произошедшего, дана уголовно-правовая оценка действиям должностных лиц, в чьи обязанности входит осуществление контроля за вывозом твердых бытовых отходов с данной территории»,— сообщили в ведомстве.

Ранее ИА «Первое областное» со ссылкой на местных жителей сообщало о том, что в районе разъезда Кисегач мусор не вывозили несколько недель. С такой же проблемой столкнулись жители Мисяша, поселка Каширина и Куйбышевского поселка. Как это объяснили в «Центре коммунального сервиса», читайте в нашем материале.