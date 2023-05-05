В Челябинской области переполненные мусорные баки объяснили поломкой техники

В соцсетях вновь нарастает волна жалоб на вывоз отходов

Время массовых субботников подходит к концу, а вместе с этим в городах и районах Челябинской области появляются сообщения о проблемах с вывозом мусора. В социальных сетях получили распространение посты с фотографиями, на которых запечатлены переполненные контейнеры и заваленные мусором площадки для сбора ТКО. Особенно острой стала ситуация в Чебаркуле, где регоператор объясняет, что баки стали забиваться из-за поломки мусоровоза. О том, как обстоит дело с отходами на данный момент, — в материале ИА «Первое областное».

«Город Чебаркуль, разъезд Кисегач. Мусор не вывозится уже две недели, переполнены баки и место рядом с ними. Антисанитария, запах, опасность попадания мусора в водоемы, которые находятся рядом!» — пишет местный житель.

Еще одно аналогичное обращение касалось не одного, а сразу нескольких мест в Чебаркуле и районе: Мисяш, поселок Каширина, Куйбышевский поселок. Автор сообщения подчеркивает, что завал баков мусором наблюдается буквально по всему городу, а отходы не покидают пределов контейнерных площадок несколько недель. Региональный оператор по обращению с отходами «Центр коммунального сервиса» объяснил, что у них в территории сломался мусоровоз.

«Наши специалисты отслеживают ситуацию в режиме реального времени, ведут мониторинг проблемных площадок. В настоящее время перевозчику направлен перечень мест накопления отходов, обслуживание которых вызвало много нареканий со стороны жителей. Для нормализации ситуации привлечена дополнительная техника», — заявили в ЦКС.

Все площадки Чебаркуля и Чебаркульского района регоператор пообещал очистить от мусора до конца текущей недели. Тем не менее переполненные баки южноуральцы видят не только там. Так, жители копейских домов на улице Борьбы тоже жалуются на обилие отходов: на фотографиях видны лежащие крупные мешки, ветки и даже оконные рамы. В селе Алишева жители говорят, что им пообещали вывезти гору отходов после завершения субботников, но кое-кто вместе с листьями и ветками решил «похоронить» на площадке и строительный мусор, поэтому регоператор отказался забирать этот «груз».

«Для вывоза крупногабаритного мусора администрацией поселения заключается отдельный договор, такой мусор будет вывезен единовременно после завершения субботников на территории поселения. Обращаем внимание, что мусорные контейнеры предназначены только для бытовых отходов, складирование в них крупногабаритного мусора и веток запрещено, так как они могут повредить специализированную технику, что приводит к срыву графика вывоза мусора», — ответили на это в администрации Сосновского района.

Действительно, регоператор не должен вывозить мусор, который не относится к твердым коммунальным отходам, поэтому не стоит нести в бак спилы деревьев, ветки кустарников, строительный мусор и прошлогоднюю траву. Как пояснили в комментариях представители областного министерства экологии, утилизацию в таких случаях должен проводить собственник, привлекая специальные организации с лицензией на подобную деятельность. Если владельца отходов установить невозможно, то за транспортировку отвечает управляющая компания или местные власти. Только вот «управляйки» не понесут ответственность, если не подадут заявку на вывоз отходов после тех же субботников.

«В осенне-весенний период после санитарной очистки территории многоквартирного дома (субботника) для вывоза этого мусора управляющей организацией направляется заявка в ООО „Центр коммунального сервиса“. Ответственность за отсутствие заявки жилищным законодательством не предусмотрена», — пояснили ИА «Первое областное» в Госжилинспекции Челябинской области.