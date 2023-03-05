СК начал проверку после смерти пенсионера на пожаре в Кыштыме

Мужчина погиб в собственном доме

Пожар в частном доме в Кыштыме, в котором погиб пенсионер, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем во время растопки печи. Следственный комитет проводит проверку, сообщили 5 марта в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Челябинской области проводится процессуальная проверка. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, ЧП произошло утром 4 марта на улице Луговой. Прибывшие на место пожарные обнаружили хозяина дома без признаков жизни. Личность мужчины устанавливается.

Благодаря быстрой локализации пожара удалось предотвратить распространение огня на соседние дома.