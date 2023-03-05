Пенсионер погиб при пожаре в частном доме в Челябинской области

Спасателям удалось не допустить распространения огня на соседние дома

Накануне, 4 марта, в Кыштыме Челябинской области произошел пожар в частном доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили тело хозяина дома, сообщили в пресс-службе отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Кыштыму ГУ МЧС России по Челябинской области.

Пожарные получили сообщение о возгорании в доме, расположенном по улице Луговой. Прибыв на место, спасатели быстро локализовали пламя, не допустив распространения на соседние дома. Однако, несмотря на оперативность, во время тушения пожарные обнаружили тело хозяина дома.

Личность погибшего, а также причина возникновения пожара выясняются.

Спасатели призывают южноуральцев соблюдать правила пожарной безопасности и установить в доме или квартире автономный пожарный извещатель, который оповестит о пожаре на стадии возгорания.

В минувшую пятницу в Челябинске на пожаре в квартире погибли женщина и 10-летняя девочка. Следственный комитет проводит проверку. По предварительным данным, ЧП произошло из-за неправильной эксплуатации отопительного прибора.