В Челябинской области провели обыски у 10 членов преступной группы «Артаковские»

У фигурантов изъяли предметы и вещества, запрещенные к обороту

Сегодня, 9 декабря, в Челябинской области прошли обыски по местам проживания и деятельности более десяти предполагаемых участников группировки ранее задержанного Артака Варосяна — так называемых «Артаковских». Среди задержанных — один из ближайших подельников лидера Д. Дубровских, сообщил ИА «Первое областное» источник.

В результате обысков оперативники изъяли предметы и вещества, запрещенные к обороту на территории Российской Федерации. В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении дополнительных уголовных дел по новым эпизодам преступной деятельности задержанных, избрании меры пресечения и проверке их возможных связей в органах государственной власти и правоохранительных структурах региона.

Мероприятия проводятся в рамках ранее возбужденных уголовных дел ГУ МВД по Челябинской области. Артак Варосян, считающийся лидером группировки, в настоящее время содержится в следственном изоляторе.