/ Серебристый «Форд Фокус» перевернулся в Троицком районе

Пассажир легковушки была госпитализирована.

«Форд Фокус» перевернулся на крышу на территории Троицкого района. ДТП произошло вчера, 14 ноября, ранним утром, на 114 километре трассы Челябинск-Троицк-Казахстан.

22-летний парень, управляя автомобилем «Форд Фокус», неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением совершил съезд в правый по ходу движения кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП, пассажир, женщина 35 лет получила телесные повреждения и была госпитализирована. — рассказали сайту «Первый областной» в ГИБДД Челябинской области.

В ходе проверки, сотрудники ГИБДД установили, что водитель ехал из Чесменского района в Челябинск. Отметим, что всего за прошедшие сутки на территории области произошло 7 ДТП, в которых получили травмы различной степени тяжести 11 человек.