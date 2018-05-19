/ Семь южноуральцев несколько лет вымогали деньги у дальнобойщиков на М-5

Мужчинам грозит долгий тюремный срок.

Банду вымогателей, промышлявших на трассе М-5, задержали южноуральские полицейские. Преступники несколько лет тормозили большегрузные автомобили и отбирали у водителей деньги, угрожая насилием в случае неподчинения. Всего преступников было 7. Все они обвиняются по статье 163 «Вымогательство, совершенное организованной группой» УК РФ.

В преступную группу входили мужчины в возрасте от 20 до 57 лет. В ходе проведения следственных действий и оперативных мероприятий получены достаточные доказательства преступной деятельности. Двое членов организованной преступной группы, в том числе организатор, 1978 года рождения, заключены под стражу, остальным избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Сейчас уголовное дело направлено в Миасский суд для рассмотрения по существу. Вымогателям грозит до 15 лет лишения свободы.