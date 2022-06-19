Семь автомобилей столкнулись на трассе М-5 в Челябинской области

Среди участников аварии как легковые машины, так и грузовики

Сегодня на трассе М-5 в Челябинской области произошло массовое ДТП: столкнулись семь автомобилей. На данный момент сотрудники ГИБДД работают на месте аварии, обстоятельства уточняются, сообщили в пресс-службе областной Госавтоинспекции.

Авария с участием легковых и грузовых автомобилей произошла в 13:40 на мосту через реку Юрюзань на автодороге Москва — Челябинск. На место ДТП сразу же выехали автомобили полиции и скорой помощи. Сотрудники ГИБДД организовали объезд через город Юрюзань, а затем ввели реверсивное движение.

«Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия и принимают меры по ликвидации последствий»,— сообщили в ведомстве.

Днем 18 июня на трассе в Уйском районе произошло ДТП, в результате которого два человека пострадали и один погиб.