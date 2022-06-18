19-летняя девушка погибла в ДТП с переворотом на трассе в Челябинской области

Еще двое человек госпитализированы с травмами

Сегодня, 18 июня, на трассе в Уйском районе бесправник, находившийся за рулем отечественного автомобиля, попал в ДТП. В результате погибла 19-летняя девушка, водителя и второго пассажира госпитализировали, сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

Авария произошла в 11:45 на 48 километре автодороги Чебаркуль-Уйское-Сурменевский-Магнитогорск. 22-летний водитель, управляя автомобилем «ВАЗ-2112», на изгибе дороги не справился с управлением, съехал в кювет и допустил опрокидывание машины.

«В результате ДТП пассажир автомобиля — 19-летняя девушка — от полученных травм скончалась на месте происшествия, водитель​ и второй пассажир — 30-летний мужчина — доставлены в больницу города Чебаркуля»,— уточнили в ведомстве.

На месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.