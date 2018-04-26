/ Рабочий погиб под завалами в железобетонном бункере

Тело мужчины извлекли спасатели.

55-летний южноуралец погиб под завалами в Сатке. Смертельный инцидент произошел накануне, 25 апреля. В этот день бригада рабочих выполняла демонтажные работы на территории комбината «Магнезит».

Известно, что во время разборки железобетонный бункер обрушился. Под завалами оказался 55-летний мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью. Чтобы достать тело, на место выезжали спасатели Златоустовского отряда Поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области.

Для извлечения из под завала потребовалось привлечение автокранов: Челябинец- 50, Либхерр LTM 1100. После спасатели смогли извлечь тело пострадавшего. — пояснили в пресс-центре поисково-спасательной службе Челябинской области.