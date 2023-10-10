Россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС

Еще четверо русских числятся без вести пропавшими

Посольство России в Израиле сообщило об одном погибшем гражданине РФ в результате начавшейся в минувшие выходные атаки палестинского радикального движения ХАМАС на страну. Об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря посольства.

«С прискорбием сообщаем, что по состоянию на 18:00 мск 9 октября один гражданин Российской Федерации числится погибшим. Консульский отдел посольства занимается выяснением всех обстоятельств»,— цитирует пресс-службу издание.

Также сообщается о четверых россиянах, пропавших без вести. Места их нахождения устанавливаются.

Напомним, атаке из сектора Газа Израиль подвергся утром 7 октября. От более трех тысяч ракетных ударов пострадали города на юге страны. Количество жертв превышает 700 человек.

Южноуральцы, проживающие в Израиле, накануне сообщили ИА «Первое областное» о том, что в целом в стране паники нет, в старых домах и школах находятся бомбоубежища. Однако их близкие, оставшиеся в Челябинской области, сильно переживают за своих родственников.

По данным Минэкономразвития РФ, на сегодняшний день в Израиле находятся не более 100 российских туристов. Ведомство рекомендовало гражданам, особенно находящимся на юге страны, оставаться в безопасных местах и не покидать их до уведомления официальных властей. Тем, кто собирался отправиться в страну, ведомство рекомендовало отменить поездки, а туроператорам — приостановить продажу турпутевок и отдельных туристских услуг до нормализации обстановки.