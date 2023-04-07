Челябинское УФАС завело дело из‑за нарушений при организации школьного питания

Проверку проводят и в отношении поставщика еды

УФАС завело дело на челябинскую школу № 127 из-за ее контракта с «Уральским комбинатом питания». Документ предусматривает организацию питания учащихся. Образовательное учреждение передало компании в безвозмездное пользование кухню и столовую. Антимонопольная служба заподозрила в этом нарушение закона, отмечают в пресс-службе ведомства.

«По имеющимся данным, образовательному учреждению еще до окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе на оказание услуг по организации горячего питания для учащихся и воспитанников было известно о предстоящем заключении контракта с АО „Уральский комбинат питания“. Дело возбуждено в отношении образовательного учреждения по признакам нарушения закона о защите конкуренции», — сообщили в Челябинском УФАС.

Школа № 127 находится на улице Коммуны, 115а. Это коррекционное образовательное учреждение, там учатся дети с нарушениями зрения. Контракт с «Уральским комбинатом питания» на 3,5 млн рублей школа заключила в конце марта. По условиям договора, кормить детей салатами, супами и горячими блюдами компания должна до конца этого года.

В УФАС региона также отметили, что проводят проверку в отношении самого «Уральского комбината питания». Антимонопольщики заподозрили антиконкурентное соглашение в действиях организаторов питания. В декабре 2022 года руководство этой же школы № 127 заявило в полицию, Следственный комитет и Контрольно-счетную палату региона о давлении на них при выборе поставщика питания — в пользу названной выше компании. Сама школа планировала заключить контракт с комбинатом питания «Лидер», но в итоге сделка сорвалась. «Уральский комбинат питания» тогда все обвинения опровергал и говорил, что с «Лидером» договор образовательное учреждение пыталось заключить незаконно.

АО «Уральский комбинат питания» работает с января 2018 года, сказано в базе данных «СБИС». Направление — деятельность предприятий общественного питания по прочим видам организации питания. В 2021 году чистая прибыль составляла 92,1 млн рублей. Директор — Игорь Воловой. С момента основания и до 4 января 2022 года владельцем была администрация Челябинска. Сейчас собственник скрыт. Сотрудников в комбинате чуть более одной тысячи человек. У компании есть действующие контракты с детскими садами, школами, детскими центрами помощи. Всего на 7 апреля было заключено 456 договоров на 1,9 млрд рублей. При этом организация участвовала в 330 аукционах, победив в 276 из них, следует из информации базы «СБИС».

Отметим, что в феврале «Уральский комбинат питания» оказался участником скандала с массовым отравлением школьников в лицее № 142. Руководитель компании и директор образовательного учреждения за нарушения СанПиНа получили представления от прокуратуры и Роспотребнадзора.

